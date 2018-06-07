Мужчина, которого в центре Николаева избили и обстреляли, оказался членом «банды Апти»

Руслан Кравчук. Стоп-кадр с видео Новости-N Мужчина, которого в среду, 6 июня, избили и обстреляли из травматического оружия в Николаева на территории рынка «Юлиана», оказался член «банды Апти» Руслан Кравчук.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собственный источник в прокуратуре Николаевской области.

Напомним, ранее сообщалось, что на улице 3-й Слободской в районе рынка «Юлиана» группа из приблизительно 10 человек избили и обстреляли из травматического оружия мужчину, после чего скрылись в неизвестном направлении.

В итоге полиция установила и задержала троих мужчин, которые в среду, 6 июня, в Николаеве на улице 3-я Слободская обстреляли и избили мужчину. Однако потерпевший отказался от написания заявления в полицию.

Руслан Кравчук во время избрания ему меры пресечения. Фото: Новости-N

Потерпевшим оказался ранее судимый Руслан Кравчук, который является членом «банды Апти». В конце апреля за него был внесен залог в размере 882 тысячи гривен, и он вышел из СИЗО, куда был помещен на время следствия, как и другие члены банды, в рамках дела о подготовке покушения на бизнесмена.

В то же время, на данный момент нет информации, что послужило причиной конфликта, так как участники потасовки отказываются давать пояснения.

Стоит отметить, что Руслан Кравчук на судебных заседания по отношению к сотрудникам прокуратуры вызывающе, хамил им, использовал ненормативную лексику, угрожал вскрыть себе вены.