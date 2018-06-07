В Киеве националисты разгромили очередной лагерь ромов

«Национальные дружины» разгромили лагерь ромов в Голосеевском парке в Киеве.

Соответствуещее видео националисты опубликовали на своей странице в Facebook.

На записи видно, как члены «Нацдружин» ломают построенные из дерева жилища.

«Сейчас! Субботник в Голосеево - освобождаем парк от «мусора», - говорится в подписи к видео.

Ранее «Национальные дружины» заявили, что очистят Голосеевский парк от ромов, которые разбили там лагерь.

«Даем вам 24 часа, чтобы покинуть территорию, убрав за собой мусор, иначе мы объявляем толоку в Голосеевском парке», - говорилось в сообщении.

Как сообщалось, ранее националисты сожгли лагерь ромов в Киеве на Лысой горе. Также неизвестные сожгли табор ромов на окраине Львова.