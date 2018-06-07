«Отказался дать сигарету»: В Николаеве оперативники задержали двоих злоумышленников, которые скрывались от полиции почти год

В Николаеве оперативники задержали двоих злоумышленников, которые несколько месяцев назад до смерти забили мужчину, после чего скрывались от полиции.

Об этом сообщает Заводский отдел ГУ НП в Николаевской области.

В конце августа 2017 года на остановке общественного транспорта по улице Курортной Заводского района двое парней до смерти забили мужчину. Причиной расправы стал отказ дать нападающим сигарету.

В тот день в полицию поступило сообщение о госпитализации в реанимационное отделение больницы мужчины с телесными повреждениями в виде закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга. По словам медиков, пострадавший был доставлен в медучреждение без сознания. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью и 36-летний пострадавший умер через несколько недель, так и не приходя в сознание.

Следователи начали расследование уголовного производства по признакам части 2 статьи 121 Уголовного Кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего»), а оперативники розыск причастных к избиению лиц. Однако на тот момент в полицейских были только показания мужчины и женщины, которые обнаружили на остановке мужчину без сознания, но самих нападающих не видели.

В рамках проведенных следственных и розыскных мероприятий полицейские вышли на след двух жителей Баштанки - 21 и 23 лет. После сбора доказательств их вины подозреваемые были задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины.

Досудебное следствие установило, в ночь на 25 августа 2017 пострадавший ожидал маршрутное такси, когда к нему подошли двое незнакомцев. Оба находились в состоянии сильного алкогольного опьянения и начали приставать к мужчине с просьбой дать им сигареты. Получив отказ, старший из товарищей стал угрожать, в результате чего словесный конфликт превратился в драку.

Нападавшие повалили жертву на землю и начали избивать ногами. 23-летний злоумышленник нанес жертве около 20-ти ударов ногами по голове и остановился только тогда, когда его оттолкнул сообщник. Затем мужчины подобрали с земли разбросанные вещи пострадавшего - мобильный телефон и складной нож, и скрылись. На следующий день продали имущество на рынке, а деньги потратили на собственные нужды.

По согласованию с прокуратурой с учетом всех выясненных в ходе следствия вновь открывшихся обстоятельств следователи сообщили задержанным о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного части 4 статьи 187 Уголовного Кодекса Украины («Разбой»), что наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал для подозреваемых меру пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.

Напомним, что в Кривом Роге неизвестные похитили и избили до смерти мужчину.