На Николаевщине водная полиция словила браконьеров – один хотел избежать ответственности, назвавшись работником промхозяйства

В рамках оперативно-профилактической отработки «Нерест» полицейские группы поддержки общественного порядка на воде ГУНП в Николаевской области совместно с рыбоохранной инспекцией продолжают отработку водного бассейна реки Южный Буг и поймали нескольких браконьеров.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

В течение нескольких дней, отрабатывая акваторию Бугского лимана, полицейские на воде предотвратили незаконный вылов рыбы и изъяли орудия лова.

Вблизи села Галициновое Витовского района правоохранители разоблачили 54-х и 56-летнего мужчин, которые запрещенным орудием, а именно лесковыми сетками, вылавливали рыбу. На обоих нарушителей составили административные протоколы по части 4 статьи 85КУоАП («Нарушение правил использования объектов животного мира»). Шесть орудий лова и плавсредство изъяла рыбоохранная инспекциея. В этот же день, в ходе последующей отработки, в этой же акватории были изъяты шесть сетей по 50 метров каждая, владельца которых не установили, но составили акт обнаружения и изъятия имущества.

Также в районе косы вблизи микрорайона Намыв в поле зрения правоохранителей попала лодка без опознавательных знаков. Правоохранителям 56-летний рыбак представился сотрудником одного из промышленных хозяйств, но отказался предъявить документ. Кроме того, на рыболовных снастях отсутствовали любые маркировки промышленного вылова. На рыбалку составлен административный протокол и изъято пять сетей по 250 метров.

Еще полицейские на воде и сотрудники рыбоохранной инспекции изъяли сетки общей длиной 1500 метров и рыбу в районе Русской косы, владельцев которых пока не установлено.

Напомним, на Николаевщине двое браконьеров с помощью сетей и электроудочки незаконно поймали рыбы на 82 тысячи гривен.