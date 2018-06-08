В Николаеве суд уличил правоохранителей в подделке документа о «примирении» потерпевшего и обвиняемого

В Николаеве суд выявил подделку со стороны правоохранительных органов в документе о якобы «примирении» сторон.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

Так, от Николаевской местной прокуратуры №1 в суд поступил обвинительный акт по обвинению гражданина С. в совершении кражи. Досудебное расследование в данном уголовном производстве осуществлялось следователем Центрального ОП ГУНП в Николаевской области.

Вместе с обвинительным актом в суд поступило соглашение о примирении между обвиняемым и потерпевшим.

В судебном заседании представитель потерпевшей, от имени которой, в частности, составлено ​​предоставленное суду соглашение, заявила о том, что никаких соглашений с обвиняемым не заключала, а под предоставленным в суд документом стоит подпись, выполненная не ей, а другим лицом.

Обвиняемый отметил, что во время досудебного расследования следователь предлагал ему заключить соглашение и он согласился на это, но представителя потерпевшего, он имени которого составлено ​​соглашение он впервые в жизни увидел в данном судебном заседании и ни о чем с ней не договаривался.

«Учитывая это суд пришел к выводу, что в действительности обвиняемый и потерпевший не примирились, а сама «сделка» является следствием дерзкой недобросовестности правоохранителей», – говорится в сообщении.

В итоге суд отказал в утверждении «соглашения» и вернул уголовное производство прокурору.