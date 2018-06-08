МВД Украины объявило в розыск киевского догхантера Святогора - ему вменяют пропаганду культа насилия и жестокости

Алексей Святогор Министерство внутренних дел Украины объявило в розыск киевского догхантера Алексея Святогора.

Об этом свидетельствует информация, опубликованная на официальном сайте МВД.

Так, 44-летнему Святогору вменяют обвинение по части 2 и 3 статьи 300 Уголовного Кодекса Украины («Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости»), что карается штрафом до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет с конфискацией произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, средств их изготовления и распространения.

На сайте указывается, что мужчина скрывается от органов до судебного расследования с 1 июня 2018 года. Вместе с тем, мера пресечения к нему не применялась.

Стоит отметить, что зоозащитники неоднократно обвиняли Святогора в том, что он травит и убивает собак. В 2016 году в эфире программы «Один за всех» мужчина заявил, что когда видит бездомную собаку, кормит её ливерной колбасой с «лекарственным препаратом».

Напомним, что в сентябре 2017 года в Николаеве зоозащитники поддержали всеукраинскую акцию против догхантера Святогора.