«За создание птичьего могильника»: Задержан экс-нардеп от Партии регионов

Правоохранители задержали экс-депутата от Партии регионов и владельца предприятия по производству курятины «Гавриловские цыплята» Евгения Сигала.

Об этом сообщают источники INSIDER.

По словам собеседника, полиция задержала также жену экс-нардепа и нескольких руководителей филиалов предприятия.

Причина - создание птичьего могильника и загрязнение окружающей среды.

Евгений Сигал - бывший нардеп от Партии регионов, который был едва ли не наибольшим аграрным лоббистом в парламенте VI созыва.

Позже пресс-служба Генпрокуратуры подтвердила задержание экс-нардепа от Партии регионов Сигала по подозрению в организации птичьего могильника и загрязнении окружающей среды в Киевской области.

В ГПУ говорят, что разоблачили «многочисленные факты нарушения» правил экологической безопасности и санитарных норм аграрным холдингом, который ради экономии средств, вместо переработки и утилизации, организовал утилизацию отходов путем их захоронения на земельных участках и создание свалок-могильников.

«Такой способ переработки несет большую угрозу для санитарно-эпидемиологического благополучия и здоровья жителей окружающих сел, поскольку опасные соединения, образующиеся от разложения остатков птицы, попадают в землю и грунтовые воды», - объясняют правоохранители.

Одновременно с проведением мероприятий по документированию противоправных действий в полицию обращались общественные активисты и местные жители, которые непосредственно на себе испытывали негативные последствия хозяйственной деятельности птицефабрики.

«После выявления посреди поля нескольких свалок с остатками птицы и приобретения огласки среди общественности, фигуранты вроде начали уничтожать отходы. На самом деле выкапывали ров и засыпали остатки песком, после чего разравнивали землю», - говорится в сообщении.

Кроме того, в ГПУ указывают на выявленные факты системного сверхнормативного выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух и использование водных ресурсов на производстве без соответствующего разрешения.

В рамках производства установлено организаторов и участников преступления, связанного как с организацией и деятельностью указанного бизнеса, так и с урегулированием вопросов с контролирующими органами. В результате систематического нарушения норм законодательства об охране природной среды должностными лицами агрохолдинга окружающей среде нанесен ущерб на сумму более 200 миллионов гривен.

6 июня 2018 проведено 14 санкционированных судом обысков в помещениях агрохолдинга, контролирующих организациях, по месту жительства задействованных в преступной деятельности лиц, а также проведен обзор птичьих могильников и осуществлены заборы грунта и воды для проведения экспертиз.

«По результатам проведенных мероприятий задержаны владельцы агрохолдинга и руководитель структурного подразделения».

Теперь им сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 ст. 236 (нарушение правил экологической безопасности), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр). Подозреваемые задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. В ближайшее время им будет избраны меры пресечения.

Напомним, ранее советник Порошенко, Косюк снова получил львиную долю дотаций из государственного бюджета.

Справка: Евгений Сигал был народным депутатом в течении пяти созывов Рады. 1998-2002 гг. - народный депутат Украины III созыва (был избран по списку Народного Руха Украины, был членом НРУ). С 1999-го - член фракции СДПУ(о). Заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений. 2002-2006 гг. - народный депутат Украины IV созыва (был избран по списку СДПУ(о)). После декабря 2004 года был членом фракций Народной партии, Единой Украины, с февраля 2006-го - член фракции Блока Юлии Тимошенко. 2006-2007 гг. - народный депутат Украины V созыва от БЮТ (№47 в избирательном списке). Замглавы комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

2007-2012 гг. - народный депутат Украины VI созыва (№47 в избирательном списке БЮТ). В декабре 2010-го был исключен из фракции вместе с семью коллегами, проголосовавшими за Налоговый кодекс с поправками президента Виктора Януковича.

С декабря 2012 г. - народный депутат Украины VII созыва от Партии регионов (№48 в списке). Замглавы комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений. Член Партии регионов. 20 февраля 2014 года депутат Евгений Сигал вышел из фракции Партии регионов.