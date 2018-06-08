В Днепре мужчина, защищая девушку, задержал двух грабителей, ранив в ягодицу одного из них

В Днепре два злоумышленника, вооруженных огнестрельным оружием с глушителем, решили ограбить пункт обмена валют, однако в результате попали в больницу.

Об этом сообщает ТСН.

Преступники ворвались в обменник и связали сотрудниц, при этом собирая валюту в сумку. Крики женщин услышали в косметологическом кабинете, расположенном в том же здании. Одна из его работниц и вызвала полицию.

На помощь одной из сотрудниц прибежал ее парень, который пил кофе неподалеку. Грабитель пригрозил мужчине оружием, кричал «Я тебя убью», однако тот не испугался и обезоружил преступника. Один из грабителей был ранен в ягодицу, другой получил пистолетом по голове.

К приезду полиции преступники были обезврежены и нуждались в медицинской помощи. Один из них покинул обменник на носилках лицом вниз, но жизни обоих ничего не угрожает. Злоумышленники оказались братьями из Каменского (Днепропетровская область).

Как сообщает «Информатор», героя дня зовут Игорь.

- Моя девушка позвонила и попросила срочно прийти. Я прибежал к ней на работу и увидел всю ситуацию. Открыл дверь, и грабители начали стрелять. Мне удалось выхватить у них пистолет. Грабители сразу побежали в другую комнату, и я за ними, — рассказал он.

Игорю удалось задержать грабителей в одной из комнат до приезда полиции. Парень признался, что в тот момент у него «отключилась голова», ведь он спасал любимую.

- Произошло разбойное нападение. Двоих человек задержал гражданский — знакомый девушки, работающей в обменнике валют. Ему удалось разоружить нападавших. Он удерживал двоих мужчин в помещении до приезда полицейских, — сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Напомним, в ночь на 25 мая экс-лидер одесского «Правого сектора» Стерненко заявил о покушении на него со стороны двух мужчин и обнародовал видео задержания одного из них. В ходе конфликта активист смертельно ранил ножом одного из нападавших на него. После чего полиция Одесской области задержала второго фигуранта нападения.