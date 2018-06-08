Апелляционный суд Николаева объявил перерыв в рассмотрении жалобы Казимирова – будут повторно заслушивать полицейских

Задержание Казимирова 6 марта В пятницу, 8 июня, судья апелляционного суда Николаева Жанна Яворская объявила перерыв в рассмотрении жалобы на решение Заводского райсуда, который назначил Казимирову административное наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч гривен за вождение в состоянии наркотического опьянения.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 6 марта патрульные задержали за нарушение ПДД «Mercedes» с грузинской регистрацией, за рулем котором находился Алексей Казимиров. Патрульные составили на Казмирова протокол по части 3 статьи 130 («Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения либо под воздействием лекарственных препаратов, которые снижают их внимание и скорость реакции») и статье 126 («Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или не предъявившим их для проверки») Кодекса Украины об административных правонарушениях.

После чего 18 мая судья Заводского райсуда Николаева Оксана Притуляк после изучения всех обстоятельств на заседании оштрафовала скандального Алексея Казимирова за вождение автомобиля в состоянии опьянения.

Адвокаты Казимирова Как пояснила адвокат Жосан, Казимиров отсутствовал в самом заседании, поскольку на данный момент он находится под круглосуточным домашним арестом. В свою очередь, адвокат Казимирова Трушников ходатайствовал о просмотре в судебном заседании видеозаписи с нагрудной камеры сотрудника патрульной полиции Назаренко, которая была ранее предоставлена в Заводском суде. По словам стороны защиты, в заседании суда первой инстанции сотрудники патрульной полиции не смогли подтвердить тот факт, что Казимиров находился за рулем автомобиля.

Также Трушников утверждал, что Казимиров давал в пользование автомобиль своему товарищу Мелкояну, который якобы был за рулем, исходя из его показаний. Кроме того, один из патрульных полицейских в прошлом заседании утверждал, что с водительского сидения вышел «мужчина с бородой, одетый в темную куртку». При этом, по словам стороны защиты, Казимиров на момент составления в отношении него админпротокола не имел бороды, и под описание подходит именно Мелкоян.

Также адвокат Жосан посетовала на то, что в ходе заседания суда первой инстанции протокол был переквалифицирован с части 3 на часть 2 статьи 130 КУоАП, что, по ее словам, не предусмотрено КУоАП.

Судья Жанна Яворская В итоге, судья постановила вызвать на следующее заседание сотрудников патрульной полиции Назаренко и Герасимович, а также товарища Казимирова Мелкояна, и объявила перерыв до 13 июня.

Как известно, судья Центрального райсуда Скрипченко арестовала Алексея Казимирова с возможностью выхода из-под стражи при внесении залога в 640 тысяч гривен. Виновник смертельного ДТП Казимиров подозревается в невыполнении им судебных решений – он уклонялся от выплаты ущерба родственникам погибшей и неоднократно попадался полицейским за вождение автомобилем в состоянии опьянения и без водительского удостоверения.

Однако апелляционный суд Николаева изменил меру пресечения Казимирову на круглосуточный домашний арест.

Напомним, что после ареста скандально известному в Николаеве Алексею Казимирову в СИЗО дважды вызывали карету скорой помощи, но медики так и не нашли причин для его госпитализации.

Стоит отметить, что в 2012 году главный врач БСМП города Николаева Александр Демьянов заключал, что у Казимирова шел постепенный рост опухоли, возобновились головные боли, произошло нарушение полей зрения, опухоль сдавливала окружающие нервы, которые влияли на движение, на чувствительность конечностей.

Как известно, 1 февраля 2011 года в Николаеве Алексей Казимиров, будучи за рулем «Merсedes», сбил 20-летнюю жительницу Николаева Юлию Каланчеву, после чего оставил ее умирать на дороге и уехал. У погибшей остался маленький ребенок. В январе 2012 года судья Центрального районного суда Николаева Андрей Рудяк приговорил его к 6 годам лишения свободы.

Однако, в Дарьевской исправительной колонии Херсонской области Казимиров находился всего пару месяцев – в июле 2012 года судья Белозерского районного суда Херсонской области Сергей Симчук вынес постановление об освобождении Алексея Казимирова от дальнейшего заключения в связи с тяжелой смертельной болезнью. Врач исправительной колонии Юрий Филимонов докладывал в суде, что у Казимирова установлен диагноз глиальной опухоли головного мозга, которую нельзя вырезать, с продолжающимся ростом и поражением подкорковых структур, частичной атрофии дисков зрительных нервов обоих глаз.

26 апреля 2012 года в зале Апелляционного суда Николаевской области судьям приходилось делать перерыв в заседании, потому что Казимиров заявлял, что он «ничего не соображает, почти ничего не видит и у него сильная головная боль». После оглашения приговора сестра осужденного Зинаида Казимирова уверяла, что тюрьма для её брата с таким диагнозом - это смерть, а ДТП, которое он совершил - это несчастный случай и «такое может с каждым случиться». Адвокат сбившего насмерть девушку Владимир Тимошин также тогда заявлял, что Казимирову нужно делать операцию, и что в тюрьме ему не смогут оказывать необходимую медицинскую помощь. Но это не мешало Казимирову отдыхать в ночных клубах.

Стоит добавить, что лишенный водительских прав и с «опухолью мозга» Казимиров неоднократно попадался на нарушениях ПДД и совершении ДТП. Так, 29 марта 2017 года Алексей Казимиров за рулем автомобиля «Skoda» в центре Николаева, на пересечении улиц Московская и Большая Морская, врезался в маршрутное такси, после чего сбежал.

В 2015 году Казимиров был снова замечен за рулем автомобиля «Skoda» серебристого цвета с государственным номером ВЕ2368ВІ, после чего сотрудники ГАИ после погони за ним через весь город задержали его и оформили на него 4 административных протокола. При этом «прогрессирующая опухоль мозга», якобы, не мешала Алексею Казимирову увлекаться «травкой», которую милиционеры тогда нашли в салоне его автомобиля.

Тем временем, прокурор Николаевщины Тарас Дунас не хочет проверять справку, по которой «смертельно больной» Казимиров вышел из тюрьмы, несмотря на то, что весной 2015 года прокуратура Николаевской области официально сообщала о том, что займется проверкой достоверности медицинских документов, на основании которых Алексей Казимиров был освобожден от отбывания наказания.

При этом в ходе одного из судебных заседаний по избранию ему меры пресечения Казимиров заявил, что он «инвалид с детства» и смог получить водительское удостоверение, поскольку официально была оформлена инвалидность только в 2012 году.

Кроме того, в феврале 2018 года стало известно, что со штрафплощадки исчез автомобиль Казимирова, на котором он насмерть сбил студентку – деньги от продажи транспорта должны были пойти на возмещение компенсации родственникам погибшей. На данный момент полиция расследует пропажу автомобиля.

Также добавим, что 19 июня 2017 года в Николаеве во время спецоперации полиция ликвидировала притон в Корабельном районе, в котором торговали наркотиками. Оказалось, что организатором притона была Надежда Казимирова, которая являлась тетей скандально известного Алексея Казимирова. При избрании меры пресечения суд отпустил Надежду Казимирову под домашний арест. Через время она умерла, так и не дождавшись приговора суда.