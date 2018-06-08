«Била молотком по голове»: На Николаевщине девушка получила 7 лет тюрьмы за нападение вместе с сожителем на таксиста

21-летнюю девушку, которая вместе с сожителем совершила жестокое нападение на таксиста в Первомайске, за преступление получила наказание в виде семи лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Николаевской области.

Нападение на первомайского таксиста произошло еще в августе 2016 года.

В ходе судебного разбирательства установлено, что пара ромской национальности вызвала такси с целью дальнейшего завладения автомобилем. Выехав за город, женщина молотком начала наносить удары по голове водителю такси, а в это время ее сообщник начал наносить удары по туловищу водителя. Пострадавшему удалось вырваться из салона «ВАЗ-2110», оставив автомобиль для наживы нападавших.

Ее действия квалифицировали по части 3 статьи 289 Уголовного кодекса Украины, то есть незаконное завладение транспортным средством, совершенное по предварительному сговору группой лиц, соединенное с насилием опасным для здоровья потерпевшего.

7 июня Первомайский районный суд признал уроженку Стаханова Луганской области виновной в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет.

В прокуратуре также отметили, что относительно ее сожителя и подельника судебное разбирательство еще продолжается в Веселиновском районном суде Николаевской области.

Напомним, что в Николаеве двое молодчиков, которые ради сумочки перерезали горло женщины-таксиста, получили по 9,5 и 8 лет тюрьмы