«Вымышленные прокурором обстоятельства»: Центральный райсуд отказал в отводе судьи Ленинского суда по делу подозреваемого во взяточничестве руководителя аппарата

Судья Центрального районного суда Николаева Оксана Мамаева отказала в удовлетворении ходатайства прокурора Стоянова об отводе судьи Ленинского райсуда Дмитрия Захарченко в рассмотрении производства по подозрению в получении взятки руководителя аппарата Центрального суда Руслана Мизюна.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального райсуда.

Отмечается, что статья 75 Уголовного Процессуального Кодекса Украины содержит четкий перечень обстоятельств, исключающих участие судьи в уголовном производстве.

«Однако в судебном заседании вымышленные прокурором обстоятельства не нашли своего подтверждения при рассмотрении дела, поскольку они основывались только на предположениях», – говорится в сообщении.

Всесторонне исследовав материалы ходатайства и выслушав мнения сторон суд отказал в удовлетворении ходатайства по безосновательности и необоснованности.

Как известно, руководителя аппарата Центрального райсуда Руслана Мизюна задержали 19 мая во время передачи тысячи долларов США. Сотрудник суда требовал эту сумму от жительницы Николаева за положительное решение в пользу иска о предоставлении разрешения на выезд ребенка за границу.

Напомним, 21 мая Ленинский районный суд не смог избрать меру пресечения руководителю аппарата Центрального райсуда Руслану Мизюну в связи с тем, что в ходатайстве прокуратуры была допущена ошибка в названии самого суда - вместо Ленинского документ направили в несуществующий «Ингульский» районный суд Николаева. 22 мая суд передал рассмотрение ходатайства об отводе судьи в Апелляционный суд Николаевской области. Добавим, что прокуратура передумала отстранять от должности главу аппарата Центрального райсуда Мизюна.

Также ранее сообщалось, что 30 мая апелляционный суд Николаевской области направил отвод следственному судье Ленинского райсуда Дмитрия Захарченко по производству относительно главы Центрального райсуда Николаева на рассмотрение по месту работы подозреваемого.

Напомним, что Апелляционный суд Николаевской области решил, что Заводский районный суд будет рассматривать отвод судье Захарченко в деле руководителя аппарата Центрального райсуда. Ранее этот отвод судье заявил адвокат подозреваемого.