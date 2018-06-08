«Держал в котельной девятилетнюю девочку»: На Харьковщине задержали ранее судимого за развращение малолетних

В Харьковской области полиция задержала 67-летнего мужчину, который несколько дней держал взаперти в помещении котельной 9-летнюю девочку.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Харьковской области.

Отмечается, что 7 июня в полицию обратилась жительница Купянского района и сообщила, что два дня назад вечером исчезла ее дочь. Она рассказала, что девочка может находиться у 67-летнего мужчины, который иногда подкармливал девочку и покупал ей продукты.

Ребенка нашли на работе у этого человека, где он работает охранником.

«Условия, в которых ее держал 67-летний пенсионер, напугали даже опытных правоохранителей», - отмечают в полиции.

Кроме того, выяснилось, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за развращение малолетних.

«На предприятии о его криминальном прошлом знали, но не думали, что он снова возьмется за старое. Свою работу человек выполнял старательно, считался опытным и добросовестным работником с 30-летним стажем», - говорится в сообщении.

На основании показаний девочки полицейские открыли уголовное производство по части 2 статьи 156 Уголовного Кодекса Украины («Развращение несовершеннолетних»). Также мужчине инкриминируют часть 2 статьи 146 УК Украины («Незаконное лишение свободы или похищение человека»). Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Напомним, что в Славянске полиция задержала мужчину, подозреваемого в 23 изнасилованиях детей.

Также ранее сообщалось, что днем в мае 2017 года в Николаеве пропал ученик 3-го класса, 10-летний мальчик. Утром 23 мая его нашли неподалеку от поселка Горького в Ингульском районе Николаева. 24 мая полиция, благодаря обращениям неравнодушных граждан, задержала подозреваемого в похищении школьника. Задержанный Виталий Врубель ранее уже привлекался к уголовной ответственности за развращение несовершеннолетних и отбывал наказание в виде принудительного лечения. До 2009 года он находился на принудительном лечении и по настоящее время находится на учете у врача-психиатра.

Злоумышленнику грозит от пяти до десяти лет тюрьмы. В полиции утверждали, что подозреваемый признался в похищении школьника. Также подозреваемый заявлял, что якобы «слышит голоса», но не принимает положенные ему лекарства.