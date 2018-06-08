В Киеве задержали разыскиваемого догхантера Святогора

В Киеве правоохранители задержали разыскиваемого догхантера Алексея Святогора.

Об этом на своей странице в Facebook сообщили в зоозащитной организации UAnimals.

«Задержанного живодера Алексея Святогора везут в Днепровское отделение полиции на улице Красноткацкой, 2. Там он будет до принятия судом меры пресечения. Призываем активистов ехать в отделение и обращаемся к представителям медиа с просьбой о максимальном освещении. Не дадим отпустить убийцу тысяч собак», - говорится в сообщении.

В трансляции, которую вела одна из зоозащитниц, полицейские сообщают, что пока проверяют личность задержанного и не знают, что МВД объявило его в розыск. Позднее они все-таки садят его в машину и отвозят в отделение полиции.

Напомним, что ранее Министерство внутренних дел Украины объявило в розыск киевского догхантера Алексея Святогора. Ему вменяют обвинение по части 2 и 3 статьи 300 Уголовного Кодекса Украины («Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости»).