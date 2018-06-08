В Николаеве задержали грузовик с контрафактным алкоголем, который везли продавать на курортах

В Николаеве сотрудники налоговой милиции изъяли из незаконного оборота алкогольную продукцию на сумму почти 300 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области.

Группа лиц наладила реализацию незаконно изготовленных алкогольных напитков в пластиковой таре и тетра-пак упаковках. Незаконную алкогольную продукцию «предприниматели» продавали в Николаеве и курортных зонах Николаевской области.

Во время обыска грузовика изъяли «алкогольную продукцию прозрачного и коричневого цвета» объемом 1780 литров. Образцы изъятой в ходе обыска жидкости отправили на экспертизу, соответствует ли она стандартам.

«Главное управление ГФС в Николаевской области рассчитывает на активную поддержку общественности и обращается с просьбой к небезразличным гражданам сообщать об известных фактах незаконного оборота подакцизных товаров по адресу: Николаев, улица Лягина, 6, или по телефонам: (0512) 50-18-41 (круглосуточно)», - сообщили в налоговой.

Напомним, что ранее николаевские налоговики изъяли более 1500 литров «незаконного» алкоголя в пластиковых баклажках.