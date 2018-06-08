В Николаеве патрульным пришлось стрелять, чтобы задержать грабителя

В Николаеве 8 июня патрульные при задержании подозреваемого в грабеже применили оружие.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

В 16:30 во время патрулирования Ингульского района экипаж патрульной полиции получил вызов, что у здания банка на улице Строителей совершено ограбление. За считанные минуты прибыв на место, полицейские обнаружили потерпевшего, который рассказал, что неизвестный угрожал ему ножом и отобрал сумку, в которой были 2 тысячи гривен.

Получив подробное описание нападавшего, патрульные передали ориентировки остальным свободным нарядам и начали отработку прилегающей территории. В одном из дворов они заметили мужчину, который подходил под приметы.

«Патрульные заметили, что он держит в руках нож. Держа безопасную дистанцию, полицейские приказали мужчине положить на землю нож, не делать резких движений и предупредили о возможном применении огнестрельного оружия. На это неизвестный не реагировал и начал идти в сторону правоохранителей, сокращая расстояние. Еще несколько раз предупредив о возможности применения оружия, и убедившись, что рядом нет посторонних лиц, патрульный несколько раз выстрелил вверх. После чего неизвестный, выбросив в кусты нож, начал убегать, но уже через несколько десятков метров его задержали вместе с еще одним экипажем, который прибыл на помощь», - отметили в полиции.

Впоследствии жертва грабежа прямо указал на 32-летнего задержанного, как на грабителя. Патрульные передали задержанного сотрудникам следственно-оперативной группы.

Напомним, что ранее в Николаеве со стрельбой задержали воров из Грузии.