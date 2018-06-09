В Николаеве задержали телефонного мошенника, который выдавал себя за полицейского и отобрал у старушки деньги

В Корабельном районе Николаева полиция задержала телефонного мошенника, который отобрал у 81-летней женщины 1300 долларов.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Около полуночи женщине позвонил якобы ее сын, который начал умолять, чтобы ему помогли – он попал в полицию и его обвиняют в совершении преступления. Телефонный собеседник отметил, что для того, чтобы избежать уголовной ответственности, ему нужны деньги. Также с пенсионеркой по телефону поговорил мужчина, представившийся помощником следователя, который назначил встречу и забрал у нее 1300 долларов.

Впоследствии старушка решила позвонить сыну и поняла, что ее обманули мошенники. Утром женщина сразу обратилась в полицию за помощью. На следующий день задержали злоумышленника – им оказался 22-летний житель Запорожской области. Начато уголовное производство по части 2 статьи 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество»). Собрана доказательная база о причастности задержанного к совершению шести преступлений.

Полицейские просят граждан, которые стали жертвами указанных мошеннических действий, обращаться в Корабельный отдел полиции по адресу: улица Янтарная, 64, или по телефонам (0512) 64-48-97, 40-20-01, 40-20-02, 102.

Напомним, что ранее телефонные мошенники выдали себя за полицейских и прокуроров и обманули трех жительниц Николаева.