Ночью в Николаеве толпа таксистов побила дебошира, который цеплялся к одному из них

В Николаеве в ночь на 9 июня около 20 таксистов пришли на помощь своему коллеге, к которому цеплялся дебошир.

Происшествие случилось в районе перекрестка Центрального проспекта и улицы Соборной. Как сообщили «Преступности.НЕТ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, пьяный мужчина стал цепляться к таксисту, из-за чего произошел конфликт. Прибывшие на место происшествия патрульные задержали дебошира и увезли его в отдел полиции.

Как показано на видео, которое предоставил «Преступности.НЕТ» очевидец, группа таксистов выстроила свои машины на проезжей части и окружила мужчину, некоторые из толпы начали пинать его. Судя по всему, мужчине порядочно досталось от таксистов. Как говорят люди на видео, конфликт начался из-за того, что «побили машину».

Напомним, что ранее на Николаевщине девушка получила 7 лет тюрьмы за нападение вместе с сожителем на таксиста.