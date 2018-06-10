На Одесщине школьница раздала своим одноклассникам 134 патрона и 4 обоймы

В пгт Сарата Одесской области 14-летняя девочка принесла из дома патроны и раздавала их своим одноклассникам.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Одесской области.

Так, директор одной из местных школ позвонила в полицию и сообщила, что ученица раздает детям патроны. Выяснилось, что 14-летняя девочка действительно «дарила» ученикам патроны, которые, по ее словам, принесла из дома. Полицейские изъяли у детей 134 патрона калибра 5,45 мм и 7,62 мм и 4 патронных обоймы.

Кроме того, в ходе обыска по месту жительства семьи девочки правоохранители обнаружили еще более четырехсот патронов и гранату. По предварительной информации, найденное принадлежит хозяину дома, который сейчас находится на Востоке Украины. Все изъятое направили на экспертизу.

По данному факту следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 263 («Ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения») Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжается следствие.

Ранее сообщалось, что в Заводском районе Николаева мужчина показал полиции свой аресенал боеприпасов, которые, по его словам, хранил на случай боевых действий на Николаевщине.