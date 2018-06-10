Суд признал незаконным отмену украинского вида на жительство для выдворенного грузинского инструктора Мамуки Абашидзе

Мамука Абашидзе и Давид Макишвили Луганский окружной административный суд признал незаконной отмену вида на жительство и отказ в ее продолжении для гражданина Грузии, инструктора Нацгвардии Мамуки Абашидзе.

Об этом сообщает Харьковская правозащитная группа.

«Гражданин Грузии Мамука Абашидзе, будучи опытным военным, приехал в Украину в 2014 году, где на волонтерских началах принимал участие в защите суверенитета и безопасности Украины от военной агрессии со стороны Российской Федерации. Абашидзе, будучи инструктором в зоне проведения Антитеррористической операции и преподавая для украинских военнослужащих и правоохранителей тактику стрельбы и ведения боя, внес весомый вклад в развитие и укрепление национальной безопасности Украинского государства», – говорится в сообщении.

Однако 11 ноября 2017 года «он был незаконно выдворен из Украины правоохранительными органами». Для обжалования этих действий украинских правоохранителей он обратился к Харьковской правозащитной группе.

«Адвокатом ХПГ Василия Мельничука было установлено, что за месяц до незаконного выдворения Мамуке Абашидзе тайно отменили вид на жительство и отказали в его продолжении, о чем его не уведомили. Данные решения обжалованы в Луганский окружной административный суд, который 21 мая 2018 года вынес решение об их незаконности и отмене», – отметили в ХПГ.

При этом в правозащитной группе добавили, что в настоящее время в производстве судьи Окружного административного суда города Киева Анны Кузьменко находится дело № 826/4687/18 о признании незаконным выдворение Мамуки Абашидзе и отмене решения о запрете въезда в Украину, на основании которого он сейчас не может вернуться в Украину. В результате жена Мамуки, украинка, была вынуждена покинуть Родину и переехать к нему в Грузию.

Справка

Подполковник Мамука Абашидзе, родился 25 апреля 1978 года, гражданин Грузии, бывший начальник антитеррористического центра МВД Грузии, бывший командир батальона быстрого реагирования «Алгети» при МО Грузии.

Как известно, в октябре и ноябре прошлого года были задержаны и депортированы спецрейсом Нацгвардии в Грузию более 10 граждан Грузии, среди которых друг Саакашвили и доброволец Давид Макишвили, а также его бывшие охранник и водитель Георгий Рубашвили и Михеил Абзианидзе, а также экс-глава антитеррористического центра МВД Грузии Мамука Абашидзе.

Тогда омбудсмен Валерия Лутковская заявила, что депортация граждан Грузии из Украины состоялась с нарушениями украинского законодательства и соответствующих инструкций.

11 мая Апелляционный суд Киевской области отменил решение первой инстанции о депортации водителя Михаила Саакашвили Абзианидзе, который якобы незаконно пребывал на территории Укдепораины и впоследствии был депортирован.