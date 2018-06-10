На Николаевщине неизвестные бросили взрывное устройство во двор домовладения - полиция ищет хулиганов и свидетелей

В воскресенье, 10 июня, на территорию частного домовладения в поселке городского типа Березнеговатое неизвестные бросили взрывное устройство.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Так, информация о взрыве в Березнеговатское отделение полиции Снигиревского отдела полиции ГУНП поступила около 5:30 от 45-летнего хозяина дома.

Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы установили, что в результате взрыва устройства неизвестной конструкции повреждены хозяйственные здания. Никто из граждан не пострадал.

С места происшествия правоохранители изъяли фрагменты металлических обломков к взрывному устройству и прижимной скобой, направленных на проведение соответствующего исследования в Николаевский НИЭКЦ МВД Украины.

«Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и причастных к преступлению лиц. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины «Хулиганство», санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет», - говорится в сообщении.

В частности, правоохранители обращаются к гражданам, которые владеют полезной для следствия информацией по данному факту, сообщить в Березнеговатское отделение полиции Снигиревского отдела полиции по адресу: смт. Березнегуватое, улица 1 Мая, 89 или телефон: (05168) 9-13- 02 102. Конфиденциальность гарантируется.

Напомним, что в Николаеве в ночь на 15 апреля неизвестные бросили гранату в автосалон по адресу Троицкая, 107.