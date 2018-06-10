На Днепропетровщине сотрудники одного из банков украли с карточек переселенцев полмиллиона гривен

В Днепропетровской области разоблачили руководителей отделения одного из государственных банков Украины, которые присвоили полмиллиона гривен клиентов учреждения.

Об этом сообщает полиция области.

«Правоохранители установили, что в. о. управляющего отделением банка и его подчиненная разработали противоправный механизм. Злоумышленники «пользовались» оформленными, но не выданным карточками клиентов из числа вынужденных переселенцев. Чиновники самостоятельно устанавливали ПИН-коды и через банкоматы снимали деньги», - сказано в сообщении.

Когда клиенты банка обращались с заявлением о пропаже денег со счета, то чиновницы выдавали наличные, которыю снимали с любого другого карточного счета клиентов банка.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что таким образом чиновники банка успели незаконно присвоить более полумиллиона гривен.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, продолжается комплекс следственных мероприятий. Обвинительный акт в отношении руководителя отделения уже направлен в суд.

Напомним, ранее СБУ разоблачила топ-менеджера «Ощадбанка» в хищении 16 миллионов гривен.