На Николаевщине суд наказал тремя годами тюрьмы владельца плантации конопли, предлагавшего взятку руководству отдела полиции за «крышу»

Фото в момент задержания осужденного Суд наказ тремя годами лишения свободы мужчину, который предлагал взятку руководству отдела полиции за беспрепятственное выращивание и торговлю коноплей.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Вознесенского горрайонного суда Николаевской области.

Как известно, наркодельца полицейские задержали в Доманевском районе 21 июля 2017 года. Он предлагал заместителю начальника местного отдела полиции часть выручки от продажи выращенной конопли за то, чтобы полиция не препятствовала его «бизнесу». За «крышу» подозреваемый обещал полицейскому 150 тысяч гривен. Во время обысков по этому делу у наркодельца нашли марихуаны на четыре миллиона гривен.

Изначально мужчина предложил деньги замнчальнику отдела полиции в его служебном кабинете в марте 2017 года. Он рассказал полицейскому, что желает заняться посевом и выращиванием конопли и назвал сумму за отсутствие проблем с правоохранительными органами ­– 150 тысяч гривен.

17 мая владелец плантации передал заместителю начальника отдела полиции 5 тысяч гривен, а 21 июля еще часть от обещанной взятки в размере 10 тысяч гривен. После этого мужчину задержали, а в его домовладении обнаружили посевы конопли.

Обвиняемый в суде отказался признавать себя виновном в совершении инкриминируемых преступлений по части 2 статьи 310 («Посев или выращивание снотворного мака или конопли») и части 3 статьи 369 («Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу») Уголовного кодекса Украины. Другие показания он отказался давать суду.

При вынесении приговора судья Оксана Миронова учла, что обвиняемый ранее не судимый, имеет на иждивении малолетнюю дочь, беременную жену и мать с инвалидностью, поэтому приняла решение назначить наказание в пределах минимальной санкции инкриминируемых статей. Судья посчитала, что этого наказания достаточно для исправления обвиняемого и предупреждения совершения им новых преступлений. При этом суд отказался назначать условный срок по причине тяжести преступления.

Таким образом, суд признал обвиняемого виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 310 и частью 3 статьи 369 УК Украины и назначил итоговое наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, в Николаеве отдали под суд обвиняемого в организации наркоторговли и выпустили из СИЗО под домашний арест.