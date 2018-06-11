В Киеве неизвестные дважды пытались затопить новый корпус Охматдета, - Супрун

За последние три недели неизвестные пытались дважды затопить новый корпус больницы Охматдет в Киеве.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун на своей странице в Twitter.

Она написала, что неизвестные открывали кран с водой ночью.

«Подтопило помещения, под которыми блок управления чиллером МРТ», - уточнила Супрун.

Глав Минздрава добавила, что на данный момент принимаются меры по усилению охраны объекта.

Напомним, ранее Гройсман заявлял, что главный результат работы Ульяны Супрун на должности и. о. министра здравоохранения в том, что она не дает воровать деньги из з государственного бюджета.