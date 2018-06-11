На Черкасщине пьяный депутат от Радикальной партии избил супружескую пару, сделавшую ему замечание

В городе Христиновка депутат Черкасского областного совета от Радикальной партии Олег Баштан вместе со своими друзьями и женой избили супружескую пару.

Об этом сообщает «Uman News».

Инцидент произошел 8 июня в центральном парке города. Депутат был одним из организаторов этно-фестиваля «Гроно Калини». После праздника он с друзьями устроили застолье.

Местная супружеская пара начала снимать это на видео и сделала компании замечание за распитие алкоголя в общественном месте. Во время конфликта Баштан якобы ударил мужчину лбом в нос. После этого завязалась драка, в результате которой мужчина с многочисленными травмами оказался в больнице, а его жена попала в реанимацию.

По информации издания, на видео среди друзей Баштана можно увидеть председателя Христиновского районного совета Анатолия Бордуна, депутатов районного совета Виталия Паламарчука и Виталия Пономаренко и депутата городского совета Евгения Кулибабу.

Внимание, видео содержит ненормативную лексику!

Сам Олег Баштан все обвинения в избиении супружеской пары отвергает. Об этом он сообщает на своей странице в Facebook. По его словам, конфликт возник после того, как «провокаторы» вступили в словесную перепалку с женщинами-волонтерами фестиваля и в конце концов начали распускать руки, при этом снимая инцидент на видео.

По словам Баштана, пострадавшего зовут Константин Сидорук. Депутат утверждает, что он «земельный рейдер» и «обладатель черного пояса по тхэквондо». Также, по его словам, вместе с Сидоруком были его сторонники и депутат облсовета из фракции «Возрождение» Романом Похольчук.

Баштан убеждает, что никого не бил, и обвиняет Сидорука в избиении своей жены. Депутат-радикал говорит, что у нее двойной перелом челюсти, ей сделали операцию, и теперь, возможно, нужно будет удалять зубы и делать еще одно хирургическое вмешательство.

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