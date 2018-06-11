В Николаеве дали два года условно таксисту, который в ходе конфликта пистолетом разбил голову своему пассажиру

В Николаеве суд наказал двумя годами условно таксиста и взыскал в пользу избитого им пассажира 50 тысяч гривен.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Центрального районного суда Николаева.

Как известно, конфликт между водителем такси и пассажиром произошел на улице Новороссийской у дома №56 и закончился побитыми окнами автомобиля и разбитой головой клиента такси. Таксист утверждал, что на пьяный клиент не захотел платить, набросился на него и побил камнями стекла автомобиля, а пассажир ­– что водитель угрожал ему пистолетом.

Согласно материалам обвинения, таксист сначала толкнул клиента в сторону забора, а потом не менее четырех раз ударил его рукояткой пистолета в область виска, чем причинил тяжкие телесные повреждения.

Сам водитель такси признал себя виновным в совершении инкриминируемого преступления и рассказал свою версию конфликта. По его словам, клиент во время движения возмущался маршрутом, а по приезду отказался платить за услугу. Когда пассажир вышел из салона автомобиля, то вслед за ним вышел таксист и прихватил с собой травматический пистолет, поскольку опасался за свою жизнь, а на то время имел инвалидность из-за ранения ног в зоне АТО. Он также рассказал, что его клиент подошел к нему и попытался ударить, но он его оттолкнул и несколько раз ударил по голове пистолетом. После этого пассажир начал бросать камни в автомобиль, а таксист позвонил в полицию.

Потерпевший подтвердил, что возмущался таксистом во время движения и хотел позвонить на базу такси и рассказать об этом. По его словам, таксист мешал позвонить, а когда он вышел из машины и снова начал звонить, то водитель с пистолетом начал идти вслед за ним. Он подошел к таксисту, но тот его толкнул и начал бить по голове, а потом вернулся в автомобиль. Потерпевший после этого взял камень и бросил в стекло автомобиля и пошел к себе во двор, вызвал скорую и полицию. В тот же день его прооперировали. Он отрицает, что отказывался платить за услугу такси. Обвиняемый возместил ему причиненный материальный ущерб, и пострадавший просил суд избрать ему наказание не связанное с лишением свободы.

В итоге суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 121 («Умышленное тяжкое телесное повреждение») Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Одновременно суд освободил его от отбывания наказания с испытанием сроком на два года. Также суд удовлетворил иск потерпевшего и взыскал с осужденного для возмещения морального вреда 50 тысяч гривен.

Напомним, что в Николаеве ночью 9 июня толпа таксистов побила дебошира, который цеплялся к одному из них