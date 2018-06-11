На Сумщине 71-летний пенсионер с сыном убили трех человек в ходе семейного конфликта

Полиция Сумской области задержала по подозрению в тройном убийстве 71-летнего жителя одного из сел Белопольского района и его 37-летнего сына.

Об этом сообщается на сайте полиции.

Во время первоочередных следственных действий было установлено, что трагедия произошла в результате семейного конфликта. Владелец дома вместе с младшим сыном долгое время находились в ссоре с со старшим 46-летним сыном, они неоднократно дрались.

В ночь убийства старший сын позвал к дому отца трех друзей на машине, что только ухудшило ситуацию.

Пенсионер взял охотничье ружье и выстрелил в гостей. В результате один мужчина получил смертельное ранение в голову, второй - в грудную клетку. Третий визитер сбежал и вызвал по телефону полицейских.

- Со смертельным ножевым ранением в грудь на месте ссоры остался и старший сын хозяина дома. Последний же вместе с младшим сыном оставил место происшествия и сбежал, - рассказал начальник полиции Белопольского района Андрей Анисимов.

Их нашли в одном из ночных магазинов в соседнем городке.

В рамках производства, открытого по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса (умышленное убийство двух и больше человек), отец и сын задержаны и арестованы. Ведется следствие.

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