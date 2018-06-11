Полиция изъяла у жителя Николаевщины 150 кустов мака, которые он выращивал для «лечения болей в ногах»

В Доманевском, Казанковском и Снигиревском районах Николаевской области полиция зафиксировала три факта незаконного оборота наркотиков и изъяла 460 наркорастений.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

У жительницы Доманевского района на приусадебном участке нашли 191 куст мака. А на участке у мужчины из Казанковского района обнаружили 150 кустов мака, которые, как он объяснил, выращивал для себя в целях лечения болей в ногах.

В Снигиревке полиция изъяла у местного жителя 118 растений конопли. Мужчина пояснил, что выращивал их для собственного употребления. Во всех трех случаях начаты уголовные производства, подозреваемым грозит штраф или лишение свободы на срок до семи лет.

Напомним, что ранее полиция нашла у 17-летнего николаевца 300 граммов амфетамина.