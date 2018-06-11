В Николаеве женщину ограбили, как только она вышла из «маршрутки» – грабителей поймали, как только они вышли из дома

В Николаеве полиция задержала двух подозреваемых в ограблении.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Женщина обратилась в полицию 1 июня около 23:35. Она сообщила, что прямо на остановке общественного транспорта по проспекту Богоявленскому ее ограбили двое неизвестных, как только она вышла из маршрутного такси. Один держал женщину, в это время второй снимал украшения и выхватил сумку с личными вещами, документами, телефоном и деньгами. Нападавшие с награбленным сбежали и, как выяснилось позже, телефон продали в тот же день, а остальное имущество оставили.

Оперативники Ингульского отдела полиции установили злоумышленников и 9 июня задержали, когда те выходили из своего дома. Ими оказались местные жители возрастом 31 и 33 года. Задержанные ранее уже привлекались к уголовной ответственности, у них изъяли украшения женщины. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что ранее в Николаеве патрульным пришлось стрелять, чтобы задержать грабителя.