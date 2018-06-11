В Николаеве три конфликта закончились тяжкими телесными повреждениями

В Николаеве 10 июня случилось три конфликта, которые закончились нанесением тяжких телесных повреждений.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Днем ​​поступил сигнал о драке между двумя мужчинами по улице 2-й Экипажной. Патрульные прибыли на место происшествия, когда злоумышленник еще бил пострадавшего, который был без сознания. С тяжелыми травмами 30-летнего мужчину забрала «скорая». Нетрезвого 53-летнего преступника полицейские задержали и доставили в участок. Предварительно установлено, что мужчины не были знакомы. Ссора между ними возникла внезапно. Причина конфликта и другие обстоятельства происшествия устанавливаются.

Около 11:30 у подъезда дома по проспекту Героев Украины выясняли отношения двое военных, которые были в состоянии опьянения. Во время ссоры из-за женщины один из мужчин ударил оппонента ножом в туловище. Военнослужащие разошлись: 39-летний пострадавший позже обратился за помощью к врачам, а 40-летнего злоумышленника дома задержали сотрудники полиции.

Около 10:00 в Ингульском районе произошел конфликт между двумя женщинами, одна из которых получила ранение ножом. Пострадавшая сдавала комнату 57-летней жительнице Харькова, которая недавно приехала в Николаев в поисках работы, а в 2013 году освободилась из мест лишения свободы, отбыв наказание за убийство. Обе вместе подрабатывали на хозяйственных работах.

В этот день злоумышленница не смогла попасть в дом и отправилась на поиски 58-летней домовладелицы. Женщину она нашла у ее родственников и узнала, что ее выселили. В ответ квартирантка требовала вернуть деньги, владелица дома ответила отказом, что и усилило конфликтную ситуацию. Ссора между женщинами закончилась ножевым ранением и госпитализацией для владелицы дома. Злоумышленница с ножом в сумке осталась на месте происшествия ждать полицию.

По всем фактам следователи проводят расследование уголовных производств, начатых по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»).

Напомним, что ранее в Николаеве полиция задержала двух подозреваемых в ограблении.