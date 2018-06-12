В Одессе суд отпустил под домашний арест двоих граждан Моладвии, подозреваемых в заказных убийствах

Приморский суд Одессы отпустил под домашний арест двоих гражданам Приднестровской Молдавской Республики, которые подозреваются в участии в заказных убийствах.

Об этом на своей странице в Facebook написал советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области.

«Сегодня был крайне удивлен, когда Приморский суд Одессы избрал двум гражданам ПМР (Приднестровская Молдавская Республика, – прим. ПН), были задержаны по подозрению в участии как минимум двух заказных убийств или попытке совершения, так называемые киллеры, задерживались достаточно громко у нас в области, с оружием, после нападения, так вот, избрал меру пресечения в виде домашнего ареста», – написал он.

Кроме того, Форостяк отметил, что для задержания подозреваемых был введен в действие план сирена, а также были усиленные меры безопасности на трассе.

«Непонятно, адвокат предоставил «договор аренды жилья», которые подозреваемые вероятно заключили в изоляторе, спасибо что хоть не в Тирасполе, спасибо что не обязывает вернуть автоматическое оружие и боеприпасы, это же улики все же», – добавил советник.

«Разумеется существует много проблем и вопросов, но при таком судопроизводства, когда в оперативных целях ходатайство на "прослушку" расписывают аж на август (ни коррупция здесь ни к чему, если взглянуть в блокнот к суде, то у него действительно каждый день расписан вплоть до августа ) когда отпускают фигурантов и киллеров на домашку и в то же время какого-то активиста в СИЗО, то действительно все криминал направится и поедет как говорят жить, отдыхать и работать у нас», – посетовал Форостяк.

Как известно, ранее на трассе в Ренийском районе были задержаны нападавшие, которые обстреляли автомобиль местного фермера. Мужчина не пострадал.

Напомним, что в марте 2016 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Одессе пятерых членов диверсионной группы так называемой «ЛНР», которые планировали совершить террористические акты на юго-востоке Украины.