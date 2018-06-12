В центре Николаева неизвестные разбили «Запорожец» – владелец в полицию пока не обращался

Во вторник, 12 июня, в Николаеве на улице Потемкинская возле Центральной библиотеки им. Кропивницкого стоит автомобиль «Запорожец» с побитыми стеклами.

Об этом говорится в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

«Вандалы укатили и разбили этой ночью запорожец. Так и стоит, никто не убирает», – написал читатель.

В пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области «Преступности.НЕТ» сообщили, что на данный момент хозяин транспортного средства по факту кражи автомобиля и его порчи не обращался. В случае если от владельца так и не поступит заявление, то в ближайшее время автомобиль будет эвакуирован.

Стоит отметить, что данный автомобиль зарегистрирован в Херсонской области.

Напомним, что в Николаеве в одном районе воры за ночь обокрали пять автомобилей.