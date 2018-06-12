Несмотря на попытки адвокатов «Наума» и его сообщников затянуть заседание, Заводский суд продлил им меру пресечения

В понедельник, 11 июня, состоялось заседание в Заводском районном суде Николаева по продлению меры пресечения положенцу Игорю Науменко, более известному, как «Наум», и другим фигурантам – Игорю Уварову и Евгению Грудскому. Судебный процесс проходил около 10 часов.

Об этом сообщают Новости-N.

Заседание должно было начаться в 11.00. Однако только в 14:00 Уварова и Грудского доставили в Заводский суд. Судья Дмитрий Никитин объявил о начале заседания, однако Евгений Грудский отказался выходить из конвойной комнаты из-за конфликта с прокурором Денисом Стояновым. Судья письмом потребовала Грудского явиться в зал, однако он отказался. В свою очередь, адвокаты подозреваемого заявили отвод прокурору, с которым сам Денис Стоянов был категорически не согласен. В итоге, судья не удовлетворил отвод прокурору. После этого адвокаты заявили об отводе судьи Дмитрия Никитина. Для рассмотрения отвода назначили другого судью – Вадима Гаврасиенко, который не удовлетворил отвод судье.

Грудский продолжал отказываться выходить в зал заседания и судья потребовал принудительного вывести подозреваемого, что дало возможность продолжать заседание без Грудского.

В ходатайстве защиты адвокат просила смягчить меру пресечения – Евгению Грудскому и Игорю Уварову на домашний арест, а Игорю Науменко на ночной домашний арест или дать право внести залог. По словам адвоката, у Науменко якобы ухудшилось состояние здоровья и ему необходимо пройти обследование в Харькове. Однако прокурор настаивал на содержании под стражей без возможности внесения залога для Грудского и Уварова, а Науму – домашний арест.

Сторона обвинения в своем ходатайстве о продлении меры пресечения была непоколебима — Грудскому и Уварову оставить в силе содержание под стражей без возможности внесения залога, а Науменко — домашний арест. Денис Стоянов руководствовался тем, что существует угроза давления на свидетелей и попытки скрыться от правосудия.

По итогу, судья Никитин принял решение продлить всем троим существующую меру пресечения сроком на два месяца. В суде был объявлен перерыв. Дальше дело продолжат слушать по сути.

Все участники процесса вышли из зала заседания в 21.00.

Напомним, Игорь Науменко вместе с Евгением Грудским и Игорем Уваровым обвиняется в вымогательстве от местного жителя 200 тысяч гривен под предлогом несуществующего долга. В июле 2017 года их задержали в ходе спецоперации. У одного из задержанных нашли заряженный пистолет ТТ, а у другого во время обыска в месте его жительства – 40 патронов калибра 9 мм и каннабис общей массой 69,5 граммов. Обвиняемые находятся под стражей.

В СБУ ранее заявляли, что деятельность Игоря Науменко курировалась «ворами в законе» с территории Российской федерации во вред государственной безопасности Украины.

В сентябре 2017 года прокуратура передала уголовное производство для рассмотрения по сути в Заводский районный суд Николаева.

2 марта 2018 Заводский районный суд Николаева изменил подозреваемому в вымогательстве Игорю Науменко меру пресечения – с содержания под стражей в СИЗО его отправили под домашний арест.