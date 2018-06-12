В Вышгороде неизвестные с автоматами ограбили отделение банка, есть пострадавшие, - СМИ

Во вторник, 12 июня, около в Вышгороде 11:00 неизвестные люди в масках и с оружием ворвались в отделение банка.

Об этом сообщают #Буквы со ссылкой на источники.

Так, сообщение о вооруженном ограблении по ул. Киевская, 6, поступило в полицию в 11:12.

Неизвестные люди в масках и с автоматами в руках ворвались в банк. Забрали две сумки с деньгами: в одной было около семи миллионов гривен, во второй - 50 тыс. долларов.

Кроме того, в результате ограбления есть пострадавшие. Два человека получили огнестрельные ранения: у одного тяжелое ранение головы, у второго - руки. Злоумышленники также взяли в заложники инкассатора и скрылись на автомобиле Renault Megan серого цвета. Госномер автомобиля начинается с АА, а номере также присутствуют цифры 1, 3, 9.

Напомним, ранее на Киевщине неизвестные ограбили и сожгли автомобиль «Укрпочты», перевозивший пенсии