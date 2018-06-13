«В этом доме не жил»: На Николаевщине суд оправдал обвиняемого в хранении 25 килограмм каннабиса для последующей продажи

В Очакове суд из недоказанности оправдал обвиняемого в хранении 25 килограмм каннабиса с целью дальнейшей торговли наркотиками.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Очаковского горрайонного суд Николаевской области.

Согласно позиции обвинения, мужчина незаконно купил каннабис у неустановленного лица и начал хранить по месту своего жительства с целью дальнейшего сбыта. 6 февраля 2014 года по месту регистрации обвиняемого в селе Матиясово Березанского района полицейские нашли 24,819 килограмм наркозелья

В судебном заседании обвиняемый свою вину в инкриминируемом преступлении не признал. Он пояснил суду, что в доме, где нашли каннабис, он не проживал и при обыске не присутствовал. Этот дом на время в момент обыска принадлежал его покойному отцу, с которым он практически не общался из-за сложных отношений. Иногда он приезжал в Матиясово, но проживал в доме тещи.

Он рассказал, что не знает, чьи наркотики, но, по словам соседей, в доме отца проживал какой-то мужчина.

Согласно показаниям свидетелей, суд мог точно определить только факт наличия наркотиков в доме, но не причастность к ним обвиняемого. Другие доказательства стороны обвинения также не доказывали вину обвиняемого и факт его проживания в доме, в котором нашли большое количество каннабиса.

Таким образом, суд признал обвиняемого невиновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 307 («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») Уголовного кодекса Украины и оправдал за недоказанностью совершения им этого преступления.

Напомним, в Николаевской области суд оправдал обвиняемого в незаконном приобретении и хранении особо опасных наркотических средств с целью сбыта в особо крупных размерах – мужчина сказал, что наркотики принес покойный родственник.