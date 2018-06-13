На Николаевщине прокуратура судится с фермером, который незаконно получил право пользоваться 6 гектарами земли

В Березанском районе Николаевщины отдали под суд председателя фермерского хозяйства, который обвиняется в незаконном отчуждении более 6 гектаров земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Обвиняемый, злоупотребляя своими служебными полномочиями, в нарушение требований Закона Украины «О фермерском хозяйстве», включил в члены фермерского хозяйства гражданку, которая не является его родственником или членом семьи, о чем составил решения протокола и внес изменения в Устав хозяйства. Согласно закону, членами фермерского хозяйства могут быть супруги, их родители, дети, которые достигли 14-летнего возраста, другие члены семьи, родственники, объединившиеся для совместного ведения хозяйства.

На основании данного решения Березанская райгосадминистрация передала в собственность фермера указанный земельный участок. Действия председателя фермерского хозяйства квалифицированы по части 1 статьи 364 («Злоупотребление служебным положением») и части 1 статьи 366 («Служебный подлог») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что ранее на Николаевщине руководство лицея отдало в аренду землю на 6 миллионов гривен под видом «обработки участков».