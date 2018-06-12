Особо опасный николаевский рецидивист Богомятков зашил себе рот и избежал судебного заседания

В Николаеве подсудимый рецидивист Юрий Богомятков зашил себе рот.

Об этом сообщают «Новости-N».

Во вторник, 12 июня, в Центральном районном суде под председательством судьи Сергея Черниенко проходило предварительное судебное заседание по делу Юрия Богомяткова, который обвиняется в том, что нанес 15 ножевых ранений мастеру спорта по пауэрлифтингу Владиславу Гуртовенко.

Однако когда подозреваемого конвой доставил в суд, выяснилось, что в СИЗО Богомятков зашил себе рот. Его адвокат отметила, что из-за состояния здоровья ее подзащитного заседание проводить нельзя – помимо зашитого рта Богомятков якобы уже неделю как объявил голодовку. На вопрос судьи к подозреваемому, сможет ли он участвовать в процессе, он лишь отрицательно помахал головой. Прокурор, в свою очередь, заявил, что заседание нужно проводить, акцентируя внимание на том, что рот Богомятков зашил себе умышленно, чтобы затянуть дело и указал, что 24 июня истекает срок его содержания под стражей. Мнение прокурора поддержал также и потерпевший Владислав Гуртовенко. В итоге судья принял решение – перенести судебное заседание.

Напомним, что когда в Николаеве апелляционный суд вернул в СИЗО рецидивиста Богомяткова, он порезал себе шею и руки.

Преступление, за которое судят Богомяткова, случилось ночью 11 октября 2017 года возле магазина по улице Архитектора Старова. На 22-летнего мастера спорта международного класса по пауэрлифтингу Владислава Гуртовенко напали двое грабителей, ему нанесли 15 ножевых ранений. Одного из подозреваемых задержали, вторым подозреваемым в этом преступлении был Юрий Богомятков, которого объявили в розыск. 9 февраля этого года подозреваемого Богомяткова задержали.

Ранее он уже был дважды судим за нанесение тяжких телесных повреждений. Он известен как один из убийц дальнобойщика Олега Шевчука – в январе 2013 года группа лиц избила Шевчука возле магазина и дальнобойщик умер от полученных травм. Милиция задержала четверых человек по подозрению в совершении этого преступления, однако прокуратура двоих сразу же отпустила, а Центральный районный суд остальным двум отказался избирать меру пресечения в виде содержания под стражей. В итоге за убийство Шевчука осудили только Богомяткова. Затем осужденный Богомятков подал заявление о пересчете срока его заключения согласно «закону Савченко», из-за чего освободился намного раньше.