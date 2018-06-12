«Очнулся в луже крови»: в Киеве толпа ромов жестоко избили 16-летнего парня

В Киеве ромы запустили в голову 16-летнему парню бутылкой, а когда он пришел в сознание, попытались добить.
Об этом написала в Facebook мама пострадавшего Юлия Попова.
По ее словам, инцидент произошел вечером 11 июня.
«Младший сын с друзьями отмечал день рождения друга. Шли в магазин в районе Вокзала – «Ультрамарин». Увидели толпу бегущих на них ромов, испугались и побежали от них. Сын бежал последним. Ему в голову прилетела бутылка. Он упал, потерял сознание. Очнулся в луже крови,- над ним стоит щуплый цыган и спрашивает — «Ты тоже с ними?» — «Вызовите скорую» — попросил сын и получил еще удар бутылкой по голове», — написала Юлия Попова.
Как отметила женщина, «скорую» никто так и не вызвал.
«В больницу доставили позже. Семь швов. Спасибо, что не добили. Живой», — рассказала Юлия.
Также она добавила, что 300 ромов стоит табором возле железнодорожного вокзала около ТРЦ «Ультрамарин».
Напомним, ранее в Киеве в парке ромы закидали камнями экологов. 7 июня в Киеве в Голосеевском парке националисты разгромили очередной лагерь ромов.
Как сообщалось, ранее националисты сожгли лагерь ромов в Киеве на Лысой горе. Также неизвестные сожгли табор ромов на окраине Львова.