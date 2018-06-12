«Очнулся в луже крови»: в Киеве толпа ромов жестоко избили 16-летнего парня

В Киеве ромы запустили в голову 16-летнему парню бутылкой, а когда он пришел в сознание, попытались добить.

Об этом написала в Facebook мама пострадавшего Юлия Попова.

По ее словам, инцидент произошел вечером 11 июня.

«Младший сын с друзьями отмечал день рождения друга. Шли в магазин в районе Вокзала – «Ультрамарин». Увидели толпу бегущих на них ромов, испугались и побежали от них. Сын бежал последним. Ему в голову прилетела бутылка. Он упал, потерял сознание. Очнулся в луже крови,- над ним стоит щуплый цыган и спрашивает — «Ты тоже с ними?» — «Вызовите скорую» — попросил сын и получил еще удар бутылкой по голове», — написала Юлия Попова.

Как отметила женщина, «скорую» никто так и не вызвал.

«В больницу доставили позже. Семь швов. Спасибо, что не добили. Живой», — рассказала Юлия.

Также она добавила, что 300 ромов стоит табором возле железнодорожного вокзала около ТРЦ «Ультрамарин».

Напомним, ранее в Киеве в парке ромы закидали камнями экологов. 7 июня в Киеве в Голосеевском парке националисты разгромили очередной лагерь ромов.

Как сообщалось, ранее националисты сожгли лагерь ромов в Киеве на Лысой горе. Также неизвестные сожгли табор ромов на окраине Львова.