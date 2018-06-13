Суд заочно арестовал первомайских и херсонских налетчиков на «ювелирки», а также их имущество и собственность родственников

Суд заочно арестовал подозреваемых в организации ряда разбойных налетов на ювелирные магазины в южных регионах. Также суд наложил арест на имущество членов ОПГ и их родственников.

Об этом свидетельствуют соответствующие определения Херсонского горрайонного суда.

Как известно, 14 мая, в Херсоне банда совершила разбойное нападение на ювелирный магазин с применением автоматического оружия. Налетчиков подозревают еще в 17 разбоях по восьми областям. В полиции также опубликовали ориентировки с фото и именами предполагаемых нападавших – двое из них жители Первомайска Николаевской области и трое живут в Херсоне.

Согласно определениям, суд учел тяжесть преступлений, которые инкриминируют подозреваемым, и поддержал ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Также в документах отмечается, что подозреваемых объявили в международный розыск.

Им вменяют совершение преступлений по части 4 статьи 187 («Разбой»), статьи 257 («Бандитизм»), части 1 статьи 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»), части 3 статьи 289 («Незаконное завладение транспортным средством»), части 1 статьи 345 («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа») Уголовного кодекса Украины.

Отметим, что одним из двух организаторов банды в определениях называют уроженца Николаевщины 1983 года рождения – согласно ориентировке речь идет о жителе Первомайска Андрее Никитине. При этом он уже судим в 2003 году за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей и кражи, за что получил 7,5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, суд поддержал и ряд ходатайств об аресте имущества подозреваемых, в том числе и того, что принадлежит их родителям и женам.

В частности, суд наложил арест на несколько квартир и домов в Первомайске и Херсоне, земельные участки, нежилые помещения, найдены в ходе обысков ювелирные украшения, бытовую технику, личные документы подозреваемых, автомобили «Lexus LX 570», «Toyota RAV4», «BMW Х5», «Skoda Oktavia, «Volkswagen Tiguan», моторные лодки.

Подобные меры приняты для возможной конфискации в пользу государства как наказания, так и возмещения ущерба потерпевшим владельцам ювелирных магазинов, угнанных и сожженных при побеге автомобилей «Range Rover» и «Opel Vectra».

Напомним, что в южных регионах Украины участились случаи подобных нападений на ювелирные магазины. Злоумышленники в бронежилетах, касках, с автоматическим оружием совершают дерзкие налеты на ювелирные магазины и скрываются на черном «BMW Х5». При этом в некоторых сообщениях отмечается, что нападавшие имеют на черной униформе распознавательные знаки Нацполиции.

8 сентября 2017 года в Николаеве воры «обнесли» ювелирный магазин в ТЦ «Таврия», похитив сейфы с украшениями. Как оказалось, похитителям удалось вынести три сейфа с пятью килограммами золотых изделий на сумму более трех миллионов гривен в то время пока охрана спала. Также 23 сентября группа вооруженных автоматами мужчин ворвалась в ювелирный магазин в херсонском торговом центре. Грабители забрали ювелирные украшения и скрылись на черном «BMW Х5».

После очередного нападения, владельцы ювелирных магазинов обратились к главе Николаевской облгосадминистрации Алексею Савченко с просьбой повлиять на активность работы полиции для поимки банды, которая систематически нападает на заведения по продаже драгоценностей. В своем обращении представители ювелирного бизнеса посетовали, что организованная группа налетчиков безнаказанно совершает нападения с автоматическим оружием и это угрожает жизни не только сотрудникам магазинов, но и посетителям и другим гражданам. При этом представители ювелирных магазинов в обращении высказали непонимание, каким образом полиция упустила налетчиков во время последнего нападения в Николаеве 4 декабря, когда полиция была оперативно уведомлена о действиях преступников, а план «Перехват» не дал никаких результатов.

Как известно, ранее было опубликовано видео попытки ограбления одного из магазинов, специализирующихся на продаже драгоценностей.