В одной из квартир жилого дома в Николаеве обнаружили труп 86-летней женщины с черепно-мозговой травмой

Фото: Новости-N Во вторник, 12 июня, в Николаеве в одной из квартир многоэтажного жилого дома в Ингульском районе города обнаружили труп 86-летней женщины с черепно-мозговой травмой.

Данную информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в отделе коммуникации полиции в Николаевской области.

Женщину в квартире обнаружила девушка-квартиранта, которая уведомила о случившемся родственницу погибшей, после чего вызвали полицию. По предварительным данным, следов взлома в квартиру нет, вещи пенсионерки остались на своих местах.

По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»), как того требует процедура в подобных случаях.

На месте работает следственно-оперативная группа, обстоятельства произошедшего выясняютсся.

Напомним, что ранее в Николаеве в одной из квартир жилого дома полицейские обнаружили мертвыми супружескую пару пенсионеров.