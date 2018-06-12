«Использовали оружие и кастеты»: В Черкассах пьяные мужчины избили шестерых патрульных, которые отдыхали в одном из ночных клубов города

Нетрезвые мужчины побили шестерых полицейских в ночном клубе Черкасс.

Об этом сообщает спикер патрульной полиции Зоя Вовк, передает «Инфорезист».

«Драка возникла на танцевальной площадке. Нарушители использовали оружие и кастеты. Правоохранители не были вооружены, поскольку они отдыхали. Патрульных с травмами отвезли в больницу», – рассказала она.

Известно, что полицейские отдыхали в развлекательном заведении в свой выходной. Конфликт возник из-за того, что офицеры сделали замечание мужчинам, которые агрессивно вели себя и пытались выбраться на сцену.

Напомним, что в Киеве двое пьяных мужчин громили припаркованные автомобили и пытались избить патрульных.