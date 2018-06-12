Полиция установила, из-за кого отравились 36 детей в николаевской школе - задержан 16-летний подростк

Сотрудники ювенальной превенции Заводского отдела полиции выяснили, что к инциденту, который имел место 21 мая в Николаевской общеобразовательной школе № 6, причастен 16-летний юноша.
Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.
Напомним, 21 мая неизвестные в коридоре школы №6 распылили вещество слезоточивого и раздражающего действия. После произошедшего 36 детей были госпитализированы. Двое детей находились в отделении реанимации для дальнейшего наблюдения
Следователи Заводского отдела полиции ГУНП в Николаевской области начали расследование уголовного производства, начатого по признакам ч. 1 ст. 296 УК Украины («Хулиганство»). Принятыми следственно-розыскными мероприятиями сотрудники отдела ювенальной превенции Заводского отдела полиции установили лицо, которое обоснованно подозревается в совершении хулиганских действий. Правонарушителем оказался 16-летний учащийся одного из учебных заведений города, который пришел в эту школу к своему знакомому.
"Парень признался в содеянном. В присутствии дедушки правоохранители опросили подростка. Он пояснил, что носил с собой баллончик для самообороны, а распылил его в школе случайно, по собственной неосторожности. По согласованию с прокуратурой несовершеннолетнему сообщено о подозрении в совершении вышеуказанного уголовного преступления. Досудебное следствие продолжается", - говорится в сообщении.