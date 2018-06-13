Полиция ищет убийцу 86-летней николаевской пенсионерки

В Николаеве полиция продолжает устанавливать личности, которые могут быть причастны к убийству 86-летней женщины.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, 12 июня в одной из квартир дома по улице Космонавтов квартирантка нашла тело пожилой владелицы жилья с черепно-мозговой травмой.

На место происшествия прибывали наряд патрульной полиции, следственно-оперативная группа Ингульского отдела полиции, кинологи со служебной собакой, эксперты, медики и руководство ГУНП в Николаевской области. На месте совершения преступления провели первоочередные следственные действия.

«Правоохранители обращаются к гражданам, которые владеют какой-либо полезной информации для следствия, сообщить в Ингульский отдел полиции по адресу: Николаев, улица Продольная, 42-а, или по телефонам (0512) 21-61-11, 102», – говорится в сообщении.

Следственным отделением Ингульского отдела полиции начато уголовное производство по признакам части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Напомним, что ранее в Николаеве в одной из квартир жилого дома полицейские обнаружили мертвыми супружескую пару пенсионеров.