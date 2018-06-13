НАБУ расследует возможное незаконное обогащение заместителя главы Администрации Президента

Национальное антикоррупционное бюро расследует возможное незаконное обогащение заместителя главы Администрации Президента Алексея Филатова.

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

«Начиная с 15 февраля 2018 года, детективы Национального антикоррупционного бюро осуществляют досудебное расследование по факту возможного незаконного обогащения заместителя главы Администрации Президента», - сообщили в набу.

Там добавили, что все материалы и обращения по этой теме, поступившие после 15 февраля приобщаются к материалам указанного уголовного производства с целью их проверки в рамках досудебного расследования по данному факту, о чем заявители уведомляются письменно.

В декабре 2017 года Соломенский районный суд Киева обязал НАБУ расследовать возможное незаконное обогащение Филатова.

В мае проект «Наші гроші з Денисом Бигусом» обнародовал расследование, согласно которому Алексей Филатов не указал в декларации гражданскую жену-юристку Анну Бабич, которая после его назначения получила несколько очень выгодных контрактов.

Позже адвокат Марина Паринова заявила, что НАБУ отказалось возбуждать уголовное производство по фактам, изложенным в этом расследовании.

Напомним, ранее НАБУ завело дело на одного из лидеров партии «Відродження» нардепа Остапчука.