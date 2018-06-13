В Николаеве апелляционный суд отменил админпротокол на Казимирова за вождение под «кайфом»

Задержание Казимирова 6 марта В среду, 13 июня, судья апелляционного суда Николаевской области Жанна Яворская отменила решение Заводского районного суда Николаева, которым скандально известного Алексея Казимирова признали виновным в вождении автомобиля в состоянии опьянения.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 6 марта патрульные задержали за нарушение ПДД «Mercedes» с грузинской регистрацией, за рулем котором находился Алексей Казимиров. Патрульные составили на Казмирова протокол по части 3 статьи 130 («Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения либо под воздействием лекарственных препаратов, которые снижают их внимание и скорость реакции») и статье 126 («Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или не предъявившим их для проверки») Кодекса Украины об административных правонарушениях.

18 мая 2018 года судья Заводского райсуда Николаева Оксана Притуляк после изучения всех обстоятельств на заседании оштрафовала скандального Алексея Казимирова за вождение автомобиля в состоянии опьянения.

В ходе заседания был допрошен товарищ Казимирова Георгий Мелкомян, который якобы находился в тот день за рулем автомобиля. По его словам, в транспортном средстве в момент задержания находилось трое людей, при этом управлял автомобилем именно он, а Казимиров находился на заднем сидении. После того, как сотрудники патрульной полиции начали останавливать автомобиль за нарушение ПДД, Мелкомян пересел на заднее сидение из-за того, что он не имел водительского удостоверения.

Со слов Мелкомяна, первый экипаж патрульной полиции, который остановил транспортное средство, вызвал второй экипаж, который, в свою очередь, и составил административный протокол в отношении Казимирова. После остановки автомобиля полицейские начали досматривать транспортное средство и обыскивать Казимирова.

Также был допрошен один из сотрудников патрульной полиции Александр Назаренко, который входил в состав первого экипажа. По его словам, в тот день он нес службу вместе с командиром батальйона Герасимовичем. В то время, как они остановили за нарушении ПДД грузовой автомобиль, то заметили еще одного нарушителя и направились к ним. Назаренко в ходе заседания утверждал, что и водительского места вышел именно Казимиров, описав при этом, как он выглядел и во что был одет.

Назаренко пояснил, что у Казимирова были признаки наркотического опьянения, а именно: неадекватное поведение, агрессия, суженные зрачки. Как известно, он отказался проходить освидетельствование при сотрудниках патрульной полиции и свидетелях.

Стоит отметить, что самого Казимирова в заседании не было. Адвокат Жосан объяснила это тем, что он на данный момент находится под круглосуточным домашним арестом. Кроме того на заседание не явились и другие сотрудники патрульной полиции, которые были допрошены судом первой инстанции.

Как известно, судья Центрального райсуда Скрипченко арестовала Алексея Казимирова с возможностью выхода из-под стражи при внесении залога в 640 тысяч гривен. Виновник смертельного ДТП Казимиров подозревается в невыполнении им судебных решений – он уклонялся от выплаты ущерба родственникам погибшей и неоднократно попадался полицейским за вождение автомобилем в состоянии опьянения и без водительского удостоверения.

Однако апелляционный суд Николаева изменил меру пресечения Казимирову на круглосуточный домашний арест.

Напомним, что после ареста скандально известному в Николаеве Алексею Казимирову в СИЗО дважды вызывали карету скорой помощи, но медики так и не нашли причин для его госпитализации.

Стоит отметить, что в 2012 году главный врач БСМП города Николаева Александр Демьянов заключал, что у Казимирова шел постепенный рост опухоли, возобновились головные боли, произошло нарушение полей зрения, опухоль сдавливала окружающие нервы, которые влияли на движение, на чувствительность конечностей.

Как известно, 1 февраля 2011 года в Николаеве Алексей Казимиров, будучи за рулем «Merсedes», сбил 20-летнюю жительницу Николаева Юлию Каланчеву, после чего оставил ее умирать на дороге и уехал. У погибшей остался маленький ребенок. В январе 2012 года судья Центрального районного суда Николаева Андрей Рудяк приговорил его к 6 годам лишения свободы.

Однако, в Дарьевской исправительной колонии Херсонской области Казимиров находился всего пару месяцев – в июле 2012 года судья Белозерского районного суда Херсонской области Сергей Симчук вынес постановление об освобождении Алексея Казимирова от дальнейшего заключения в связи с тяжелой смертельной болезнью. Врач исправительной колонии Юрий Филимонов докладывал в суде, что у Казимирова установлен диагноз глиальной опухоли головного мозга, которую нельзя вырезать, с продолжающимся ростом и поражением подкорковых структур, частичной атрофии дисков зрительных нервов обоих глаз.

26 апреля 2012 года в зале Апелляционного суда Николаевской области судьям приходилось делать перерыв в заседании, потому что Казимиров заявлял, что он «ничего не соображает, почти ничего не видит и у него сильная головная боль». После оглашения приговора сестра осужденного Зинаида Казимирова уверяла, что тюрьма для её брата с таким диагнозом - это смерть, а ДТП, которое он совершил - это несчастный случай и «такое может с каждым случиться». Адвокат сбившего насмерть девушку Владимир Тимошин также тогда заявлял, что Казимирову нужно делать операцию, и что в тюрьме ему не смогут оказывать необходимую медицинскую помощь. Но это не мешало Казимирову отдыхать в ночных клубах.

Стоит добавить, что лишенный водительских прав и с «опухолью мозга» Казимиров неоднократно попадался на нарушениях ПДД и совершении ДТП. Так, 29 марта 2017 года Алексей Казимиров за рулем автомобиля «Skoda» в центре Николаева, на пересечении улиц Московская и Большая Морская, врезался в маршрутное такси, после чего сбежал.

В 2015 году Казимиров был снова замечен за рулем автомобиля «Skoda» серебристого цвета с государственным номером ВЕ2368ВІ, после чего сотрудники ГАИ после погони за ним через весь город задержали его и оформили на него 4 административных протокола. При этом «прогрессирующая опухоль мозга», якобы, не мешала Алексею Казимирову увлекаться «травкой», которую милиционеры тогда нашли в салоне его автомобиля.

Тем временем, прокурор Николаевщины Тарас Дунас не хочет проверять справку, по которой «смертельно больной» Казимиров вышел из тюрьмы, несмотря на то, что весной 2015 года прокуратура Николаевской области официально сообщала о том, что займется проверкой достоверности медицинских документов, на основании которых Алексей Казимиров был освобожден от отбывания наказания.

При этом в ходе одного из судебных заседаний по избранию ему меры пресечения Казимиров заявил, что он «инвалид с детства» и смог получить водительское удостоверение, поскольку официально была оформлена инвалидность только в 2012 году.

Кроме того, в феврале 2018 года стало известно, что со штрафплощадки исчез автомобиль Казимирова, на котором он насмерть сбил студентку – деньги от продажи транспорта должны были пойти на возмещение компенсации родственникам погибшей. На данный момент полиция расследует пропажу автомобиля.

Также добавим, что 19 июня 2017 года в Николаеве во время спецоперации полиция ликвидировала притон в Корабельном районе, в котором торговали наркотиками. Оказалось, что организатором притона была Надежда Казимирова, которая являлась тетей скандально известного Алексея Казимирова. При избрании меры пресечения суд отпустил Надежду Казимирову под домашний арест. Через время она умерла, так и не дождавшись приговора суда.