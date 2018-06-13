В Facebook рассказали, какую информацию о своих пользователей собирают в компании

Руководство Facebook предоставило письменные ответы на вопросы, которые Марк Цукерберг не смог или не успел прокомментировать во время слушаний в американском парламенте.

Об этом говорится в письме представителей компании, которое опубликовал Конгресс США.

Согласно документу, Facebook собирает следующую информацию:

- время, частоту и длительность активности в окне с вкладкой соцсети (включая информацию о том, открыто оно или находится в фоновом режиме); - покупки, совершенные на сторонних сайтах; - плагины в браузере пользователя плагины; - движения курсора на устройстве; - использование камеры, встроенной в приложение Facebook; - метаданные фотографий (включая время и место съёмки); - установленные приложения; - названия и типы файлов на устройстве пользователя; - идентификаторы приложений; - количество свободного места на устройстве; - контакты из справочника пользователя; - журнал звонков и историю SMSс Android-устройств; - ближайшие точки доступа Wi-Fi и сотовой связи; - информацию мобильных и стационарных провайдерах через компьютеры, телефоны, сопряжённые телевизоры и другие устройства в сети; - уровень заряда устройства; - настройки и разрешения на устройстве; - информацию и фотографии других пользователей, а также частоту взаимодействие и общения с ними.

В Facebook добавили, что также могут получать информацию о пользователях от сторонних компаний. Речь идёт о действиях как в онлайне, так и в офлайне, но о каких именно — представители компании не уточнили.

Напомним, ранее в сенате США допросили Цукерберга по делу об утечке персональных данных.