На Николаевщине оперативники СБУ задержали межрегиональную группировку, которая торговала каннабисом

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали межрегиональную организованную группировку, которая занималась распространением наркотических средств, в частности, каннабисом.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Правоохранители установили, что двое преступников, которые входили в состав группировки, выращивали каннабис на территории частного домовладения одного из злоумышленников на Николаевщине. Готовый «товар» они переправляли сообщникам в Одессу для продажи через разветвленную сеть дилеров. По предварительной информации, среднемесячный доход от незаконного бизнеса составлял около ста тысяч гривен.

Сотрудники СБУ задержали четырех злоумышленников после сбыта очередной партии наркотиков.

Во время санкционированных обысков по адресам проживания фигурантов дела правоохранители изъяли около двадцати килограммов марихуаны. Изъятые наркотические средства направлены на экспертизу.

На данном этапе решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия по установлению других лиц, причастных к преступной деятельности.

Напомним, в Очакове суд из недоказанности оправдал обвиняемого в хранении 25 килограмм каннабиса с целью дальнейшей торговли наркотиками.