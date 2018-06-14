«Для лечения суставов»: На Николаевщине полицейские изъяли у мужчины более 300 кустов конопли

В Еланецком районе Николаевской области полицейские изъяли у местного жителя более 300 кустов конопли, которые он выращивал на своем приусадебном участке.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Оперативники Еланецкого отделения Новоодесского отдела полиции получили информацию о том, что житель одного из сел района выращивает коноплю. В ходе проверки информация подтвердилась.

Во время санкционированного обыска полицейские обнаружили и изъяли 330 растений конопли. 43-летний владелец растений уверял полицейских, что выращивает коноплю исключительно для собственного употребления, мол, таким образом успокаивает боль суставов.

Изъятое направлено на исследование в Николаевский НИЭКЦ МВД Украины. В рамках уголовного производства, начатого по признакам части 1 статьи 310 Уголовного Кодекса Украины, ведется расследование. Ожидаются результаты экспертизы, по заключению которой следователи смогут переквалифицировать указанный факт в часть 2 статьи 310 Уголовного Кодекса Украины («Незаконный посев или выращивание снотворного мака или конопли»), что наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, что в одном из сел Доманевского района полиция выявила у 32-летнего местного жителя 15 кустов конопли.