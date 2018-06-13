«Все есть в декларации»: В Администрации Президента ответила по делу НАБУ против Филатова

В декларации замглавы Администрации президента Алексея Филатова, поданной им в НАПК в марте 2018 года, «указаны все его доходы и активы, которые должны быть указаны в ней по закону».

Так пресс-служба АП прокомментировала LIGA.net информацию о расследовании НАБУ факта возможного незаконного обогащения одного из помощников президента Петра Порошенко.

Как утверждают на Банковой, Национальное антикоррупционное бюро ни разу не обращалось к Филатову за какими-либо объяснениями по поводу законности источников его доходов или оснований приобретения активов. В ответ на соответствующее обращение НАБУ чиновник предоставит «необходимую информацию по этим вопросам», говорится в сообщении.

Также у Порошенко отмечают, что до назначения на должность замглавы АП Филатов 18 лет занимался частной юридической практикой, а доходы, полученные им до того момента и подтвержденные официальными данными ГФС, «существенно превышают совокупную стоимость активов, которыми он владеет».

Кроме того, на Банковой отметили добровольность подачи декларации Филатовым, как и другими заместителями главы АП.

22 июля 2014 года президент Петр Порошенко назначил Филатова заместителем главы своей администрации. Адвокат в прошлом, Филатов специализируется на международном и национальном арбитражном и судебном процессах, инвестиционных, корпоративных и коммерческих спорах, а также имеет опыт разрешения споров в банковской сфере.

Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ расследует возможное незаконное обогащение заместителя главы Администрации Президента.