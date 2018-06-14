В Черкассах суд отправил под домашний арест женщину, которая пыталась за пять тысяч долларов продать своего ребенка

Приднепровский районный суд Черкасс отправил под домашний арест женщину, которая пыталась продать своего новорожденного ребенка за пять тысяч долларов.

Об этом сообщает ТСН.

Как известно, 12 июня в Черкассах задержали женщину, которая пыталась продать своего ребенка.

Судья также разрешил подозреваемой не носить электронный браслет. Сторона обвинения заявила о своем несогласии с решением и будет подавать апелляцию в течение пяти дней. Прокуроры настаивали, что подозреваемая ранее редко была в родном доме, поэтому и сейчас не будет придерживаться этого обязательства.

Напомним, что 25 октября 2017 года полиция задержала 22-летнюю жительницу Василькова, которая пыталась продать своего ребенка. Оценив ребенка в 35 тыс. долларов, злоумышленница начала искать клиентов на «живой товар». Найдя покупателя, женщина настояла на скорейшей продаже сына. При этом она хотела убедиться, что ребенка ей не вернут. В результате суд приговорил ее к пяти годам условно.