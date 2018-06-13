В Славянске полиция задержала боевика, который 4 года прятался в храме

Полицейские Славянска задержали жителя района за участие в незаконных вооруженных формированиях на территории Донбасса.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

«Весной 2014 года житель Славянского района бросил жену с четырьмя детьми и присоединился к боевикам. 38-летний мужчина признался правоохранителям, что рыл окопы и осуществлял незаконную фильтрацию - выявлял проукраински настроенных граждан, проверял автотранспорт и багаж», - говорится в сообщении.

После освобождения города от боевиков мужчина скрылся в храме, рассчитывая, что о нем «забудут».

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 8 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области к сотрудникам полиции Покровского района обратился 41-летний житель Донецка, который сообщил, что имеет отношение к незаконным вооруженным формированиям. Сейчас мужчина дает показания.